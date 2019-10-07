Двое погибли, еще 6 пострадали в результате ДТП с маршруткой в Курске

В результате страшной аварии с маршруткой в районе Магистрального проезда в городе Курск погибли два человека. Еще шесть получили травмы.

Как сообщал ранее 5-tv.ru, водитель общественного транспорта влетел в стоящий на обочине самосвал.

Обстоятельства аварии уточняются.

Очевидцы в социальных сетях сообщают, что, предварительно, впереди сидели две девушки. Однако официального подтверждения данной информации нет. Также жители Курска пишут, что данный перекресток плохо освещен, что видно на фотографиях с места аварии, а фуры там регулярно паркуются.