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Двое погибли, еще 6 пострадали в результате ДТП с маршруткой в Курске

, 20:02 Фото 42

Очевидцы сообщают, что на переднем сиденьи находились две девушки.

Фото: 5-tv.ru

В результате страшной аварии с маршруткой в районе Магистрального проезда в городе Курск погибли два человека. Еще шесть получили травмы.

Как сообщал ранее 5-tv.ru, водитель общественного транспорта влетел в стоящий на обочине самосвал.

Обстоятельства аварии уточняются.

Очевидцы в социальных сетях сообщают, что, предварительно, впереди сидели две девушки. Однако официального подтверждения данной информации нет. Также жители Курска пишут, что данный перекресток плохо освещен, что видно на фотографиях с места аварии, а фуры там регулярно паркуются.

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