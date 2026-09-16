«Здоровье человека важнее всего»: Губерниев высказался о медвежьей опасности

Губерниев поддержал меры защиты спортивных баз от медведей

Спортивный комментатор Дмитрий Губерниев резко высказался об опасности нападения медведей для людей, а особенно для спортсменов. Он поделился своими мыслями с журналистами на Международном фестивале молодежи, который проходит в эти дни в Екатеринбурге.

«Нужно регулировать численность медведей, чтобы они не представляли опасность для людей. Я сразу прошу прощения у зоозащитников, но мне кажется, что здоровье человека важнее всего. Так быть не должно, особенно на олимпийских базах», — заявил Губерниев.

Недавно биатлонистка и чемпионка России Инна Терещенко в своем профиле в Instagram* опубликовала видео, на котором видно, как молодой медведь заглядывает в дом к спортсменкам в Сочи.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что Минприроды обязало власти регионов России контролировать численность популяции медведей. Это должно происходить в том случае, если хищники опасны угрожают жизни и здоровью людей. Ведомство подчеркнуло, что с 1990 года число медведей в стране увеличилось более чем в 2,3 раза.

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