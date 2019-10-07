Заведующая рассказала о дизентерии в детском саду Санкт-Петербурга

В Санкт-Петербурге из-за дизентерии в детском саду № 145 Адмиралтейского района закрыли младшую группу. По предварительным данным, вспышка инфекции подкосила девять детей. Заведующая дошкольным учреждением Светлана Феклистова прокомментировала ситуацию.

«Приезжал Роспотрбнадзор. Быстро среагировали. Все анализы собрали, все проверили. Мы группу закрыли и никого не пускаем. Не весь же детский сад в карантине сидит. Дезинсекционная станция приезжала, все обработала. Распространения этой болезни нет», — сообщила руководитель детского сада.

По словам Феклистовой, на появление дизентерии в детском саду не могло повлиять качество продуктов питания в учреждении.

«Мы же не знаем, где, чего едят родители и по выходным чем кормят!» — заявила заведующая детским садом.

В настоящий момент дело взял под контроль Роспотребнадзор по Санкт-Петербургу. В детском саду дожидаются результатов анализов. Младшая группа закрыта с 27 сентября по 7 октября.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что в Санкт-Петербурге от дизентерии в детском саду пострадали девять детей.