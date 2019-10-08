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«Безумная жара»: Анджелина Джоли снялась для обложки французского журнала

, 7:22 Фото 267

Снимком в ванной актриса затмила Мадонну, которая ранее снялась в аналогичном антураже.

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Фото, видео: Zuma\TASS, Instagram @richardgianorio

44-летняя актриса, многодетная мать и общественница Анджелина Джоли напомнила поклонникам, что еще может будоражить умы и быть предметом вожделения миллионов. Голливудская звезда снялась для обложки свежего номера французского журнала Madame Figaro.

На обложку попал снимок с обнаженной Джоли в ванне. К сожалению мужской половины земного шара, самые пикантные части тела звезды остались в мутной воде. Но и того что попало в кадр, хватило, чтобы разогреть интерес фанатов. Первым фото с главной страницы номера выложил в Instagram редактор издания Ричард Джанорио.

Instagram @richardgianorio

«Безумная жара!»

«Просто совершенство!»

«Прекрасная!», — прокомментировали на французском, английском и русском языках.

В то же время некоторые пользователи сравнили снимок в ванной с аналогичным фото Мадонны для майского номера Vogue. Впрочем, для британского издания поп-дива снялась в одежде.

Ранее 5-tv.ru писал, что Анджелина Джоли впервые показала роскошный особняк в Лос-Анджелесе.

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