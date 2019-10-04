Кинокомпания Disney опубликовала на YouTube-канале в рамках промо-компании к фантастическому фильму «Малефисента: Владычица тьмы» «хоум-видео» с участием Анджелины Джоли. В кинокартине голливудская актриса сыграла главную роль.

В видеоролике демонстрируются сборы Анджелины Джоли и ее детей на премьеру «Малефисенты». В ролике показан калифорнийский дом знаменитости. Особняк в несколько этажей находится в одном из самых дорогих районов Лос-Анджелеса.

Внизу жилого помещения 44-летняя Анджелина Джоли обустроила светлую, уютную кухню. Наверху находится спальня актрисы с огромной кроватью и ванная комната, где стилисты и визажисты готовили знаменитость к выходу в свет. На кадрах ролика запечатлены и любимые питомцы звездного семейства Джоли: большой пес, кролик и ящерица.

В дорогом особняке в Калифорнии Анджелина Джоли и пять ее детей проводят лишь несколько месяцев в году. Наследники актрисы занимаются на «домашнем обучении» по индивидуальным программам, поэтому во время съемок мамы в различных проектах путешествуют вместе с ней, об этом пишет Starhit.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, что помогает Анджелине Джоли справиться с депрессией после развода с Питтом.