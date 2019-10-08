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  4. «Приехал в глухомань!» Стас Костюшкин обиделся на неблагодарных зрителей — видео

«Приехал в глухомань!» Стас Костюшкин обиделся на неблагодарных зрителей — видео

, 8:23 Видео 54

Выступление певца в Краснодарском крае раскритиковали, поэтому музыкант решил ответить обидчикам.

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Фото, видео: www.globallookpress.com © Anatoly Lomokhov, Instagram @stas_kostyushkin_official

Экс-участник популярного дуэта «Чай Вдвоем» Стас Костюшкин путешествует по стране с сольным проектом A-Dessa. После выступления в станице Северская в сети стали появляться публикации о том, что «концерт был отвратительным, артист никудышным и все было очень плохо». Об этом в Instagram сообщил сам музыкант. Дабы обелить свое честное имя и звание талантливого шоумена, исполнитель поделился с подписчиками кадрами с того самого вечера в Краснодарском крае.

«Ну, что делать, мы живем в странном мире, где очерняют всех подряд!» — подписал публикацию знаменитость.

На кадрах видно, как толпа восхищенных фанатов певца едва сдерживается, чтобы не обойти наряд полиции и не подобраться поближе к сцене, на которой «зажигает» кумир. Люди на видео от души подпевают Стасу Костюшкину и танцуют под его треки. В соцсети пост музыканта вызвал множество откликов, ведь большинству станичников выступление артиста пришлось по душе.

«Ты умничка! Выложился на все 100! Спасибо тебе за шикарный концерт!»

«Так стало стыдно за отдельных Северчан. Что за люди?! Какая зависть! Нет, чтобы наслаждаться праздником, сказать спасибо крутому артисту, который приехал в нашу глухомань!» — написали фолловеры.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что Стас Костюшкин взбудоражил фанаток голым торсом.

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