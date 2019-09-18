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«Ты просто космос»: Стас Костюшкин взбудоражил фанаток голым торсом

, 8:17 Фото 77

Экс-участник дуэта «Чай вдвоем» продемонстрировал результат тренировок на новом фото в Instagram.

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Фото, видео: Instagram @stas_kostyushkin_official

Российский певец и ведущий, экс-участник дуэта «Чай вдвоем» Стас Костюшкин в 48 лет может похвастаться отличной физической формой. Артист следит за своим здоровьем и никогда не перестает заниматься спортом.

Костюшкин не скрывает, что гордиться результатом, которого ему удалось добиться посредством физических нагрузок и нередко публикует в Instagram соблазнительные фото, где демонстрирует свои мышцы и пресс.

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На этот раз музыкант выложил в своем Instagram-аккаунте снимок, на котором с голым торсом позирует в зеркале.

«Шел пятый день тренировок», — скромно заметил Станислав под публикацией.

Instagram @stas_kostyushkin_official

Поклонницы едва сдерживали эмоции при виде обнаженного тела исполнителя.

«Как теперь уснуть?»

«Вот это форма!»

«Стас, ты просто космос», — восхищались фанатки.

А вот представители мужского пола, напротив, рассмотрели в фигуре артиста множество изъянов и пришли к выводу, что он злоупотребляет биологическими добавками.

«Не перекачайся! Очень некрасиво может скоро получиться и станешь похож на качка, охранника».

«Белок слишком много ешь», — заметили фолловеры.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что голый Костюшкин в день рождения отыскал «молодильные яблоки».

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