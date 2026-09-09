Андрей Литягин подал заявление в СК на экс-солистку «Миража» из-за клеветы

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Элина Битюцкая
Элина Битюцкая 39 0

Композитор обвинил Маргариту Суханкину в распространении ложных сведений.

Композитор Литягин подал заявление в СК на Суханкину

Фото: © РИА Новости/Рамиль Ситдиков

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Композитор Андрей Литягин обратился в Следственный комитет РФ с заявлением о проведении проверки в отношении бывшей солистки группы «Мираж» Маргариты Суханкиной. Об этом он рассказал в интервью «Известиям».

Поводом стали ее слова о том, что музыкант более трех лет находится в розыске и скрывается от правоохранительных органов.

По мнению Литягина, это заявление является клеветой и подпадает под статью 128.1 УК РФ. Он подчеркнул, что уже подал заявление, и теперь будет проводиться проверка. Композитор также отметил, что ранее суд запретил ему использовать голос Суханкиной в фонограммах, но это решение обжаловано, а права на голос были приобретены у певицы и продюсера еще в 2013 году по документам с ее подписью.

Адвокат Литягина добавил, что Суханкина изначально признавала подпись, но позже сменила позицию.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что стало с Маргаритой Суханкиной, Наталией Гулькиной, Светланой Разиной и другими звездами группы «Мираж». За десятилетия они пережили громкие романы, конфликты, судебные споры и борьбу за место в истории коллектива. 

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.

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