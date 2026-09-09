«Думал, что этой нейронка»: двойника Егора Крида нашли в сети
У исполнителей похожи черты лица и прически.
Фото: legion-media/Persona Stars/053
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В интернете нашли двойника Егора Крида
Российского певца Егора Булаткина, более известного под псевдонимом Егор Крид, начали активно сравнивать в сети с американским исполнителем Айзеком Мазером.
По словам пользователей интернета, музыкант из США — настоящий «двойник» отечественного рэпера. Масса комментариев в его профиле в Instagram* начиная с 8 сентября, написаны на русском и посвящены его сходству с Кридом.
Фото, видео: X/Isaac Mather; Instagram*/isaac.mather; 5-tv.ru
Фанаты разглядели у певцов одинаковые черты лица и почти идентичные прически. Единственное, что выдает в Мазере не Крида, — это более внушительные габариты: видимо, американская еда дает о себе знать.
«Крид хватит есть пончики», «Я клянусь, думала, это нейронка», — написали российские пользователи в комментариях.
Многие после того, как отметили очевидное сходство исполнителей, расслушали творчество зарубежного исполнителя.
«Я Егора Крида не люблю, а тебя уже люблю! Отлично исполняешь», «Без шуток, нереальная песня», — поделились пользователи.
Ранее 5-tv.ru писал о том, как Отар Кушанашвили раскритиковал обращение Егора Крида к публике.
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