«Думал, что этой нейронка»: двойника Егора Крида нашли в сети

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Василиса Власова
Василиса Власова 51 0

У исполнителей похожи черты лица и прически.

Двойника Егора Крида нашли в сети: им оказался Айзек Мазера

Фото: legion-media/Persona Stars/053

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В интернете нашли двойника Егора Крида

Российского певца Егора Булаткина, более известного под псевдонимом Егор Крид, начали активно сравнивать в сети с американским исполнителем Айзеком Мазером.

По словам пользователей интернета, музыкант из США — настоящий «двойник» отечественного рэпера. Масса комментариев в его профиле в Instagram* начиная с 8 сентября, написаны на русском и посвящены его сходству с Кридом.

Фото, видео: X/Isaac Mather; Instagram*/isaac.mather; 5-tv.ru

Фанаты разглядели у певцов одинаковые черты лица и почти идентичные прически. Единственное, что выдает в Мазере не Крида, — это более внушительные габариты: видимо, американская еда дает о себе знать.

«Крид хватит есть пончики», «Я клянусь, думала, это нейронка», — написали российские пользователи в комментариях.

Многие после того, как отметили очевидное сходство исполнителей, расслушали творчество зарубежного исполнителя.

«Я Егора Крида не люблю, а тебя уже люблю! Отлично исполняешь», «Без шуток, нереальная песня», — поделились пользователи.

Ранее 5-tv.ru писал о том, как Отар Кушанашвили раскритиковал обращение Егора Крида к публике.

Лучшее из мира шоу-бизнеса — от Пятого канала в мессенджере МАКС.

* — принадлежит Meta, признанной в РФ экстремистской и террористической организацией, ее деятельность запрещена на территории страны.

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