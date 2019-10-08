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  4. Начальник рудника «Мир» найден мертвым в якутском СИЗО

Начальник рудника «Мир» найден мертвым в якутском СИЗО

, 10:06 Видео 264

Алексей Бурксер обвинялся в смерти восьми человек и причинении крупного ущерба при аварии на шахте в 2017 году.

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Фото, видео: Известия / Алексей Майшев, СК РФ

Начальник рудника «Мир», принадлежащего компании «АЛРОСА» Алексей Бурксер найден мертвым в СИЗО Якутска. Он был задержан в понедельник, 7 октября, и обвинялся в нарушении правил безопасности при проведении горных работ, повлекшее по неосторожности смерть восьми человек. Речь идет об аварии 4 августа 2017 года, в результате прорыва воды шахта оказалась затоплена. Как сообщил СК РФ, вместе с Бурксером обвинение предъявлено и Александру Манну, исполнявшему обязанности главного инженера, он тоже задержан.

«По данному факту по указанию руководителя следственного управления СКР по Республике Саха (Якутия) начато проведение процессуальной проверки, которая поручена отделу по расследованию особо важных дел. Следователями уже проведен осмотр места происшествия, назначена судебно-медицинская экспертиза», — сообщили в пресс-службе регионального Следственного комитета.

В августе 2017 года 5-tv.ru публиковал видео поисково-спасательной операции в затопленной шахте «Мир», где оказались заблокированными горняки.

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