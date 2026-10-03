Рабочий погиб при обрушении в шахте «Черемуховская» в Свердловской области
момент происшествия под землей находились 98 человек, эвакуацию не проводили.
Фото: © РИА Новости/Антон Вергун
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Тело мужчины без признаков жизни нашли под завалом на шахте «Черемуховская» в Североуральском муниципальном округе Свердловской области. Об этом 3 октября сообщили в региональном управлении МЧС России.
Горная порода обрушилась на горизонте минус 1040 метров. На аварийном участке находился один человек, связаться с которым не удавалось.
Сообщение об обвале поступило спасателям в 5:22 по московскому времени. На место направили два отделения Североуральского военизированного горноспасательного взвода — десять специалистов и две единицы техники. Через семь минут они прибыли на шахту и начали готовиться к спуску.
В 6:11 по московскому времени стало известно об обнаружении тела. На тот момент спасатели извлекали его из-под обрушившейся породы.
Всего для устранения последствий аварии задействовали 24 человека и пять единиц техники. Из них 18 сотрудников и три единицы техники — от МЧС России.
В ведомстве уточнили, что происшествие не изменило режим работы предприятия. Находившихся в шахте 98 человек не эвакуировали.
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