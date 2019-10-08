Пристайко обвинил Россию в срыве встречи лидеров «нормандской четверки»

Украина обвинила Россию в попытке сорвать урегулирование конфликта на Донбассе. По словам министра иностранных дел Вадима Пристайко, Москва якобы выдвигает новые требования, в дополнение к «формуле Штанмайера». И все ради того, чтобы встреча лидеров «нормандской четверки» не состоялась.

«Чувствуя, что давление увеличивается, что Украина делает определенные реальные шаги, Россия вынуждена искать новые основания для того, чтобы не проводить встречу лидеров „нормандской четверки“. Франция и Германия готовы, а Россия постоянно предлагает новый набор дат», — заявил глава МИД Украины.

При этом, Пристайко почему-то ничего не сказал о боевиках украинских нацбатальонов, которые активно стягиваются к линии разграничения. Радикалы заявляют, что уходить не будут и готовы воевать до последнего, что идет вразрез с Минскими договоренностями. И повлиять на них в Киеве почему-то не могут.

Как сообщал ранее 5-tv.ru, сам глава МИД Незалежной назвал среди трех возможных сценариев развития ситуации в Донбассе отказ от него киевских властей.