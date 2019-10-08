  1. Пятый канал
  4. Видео: церемония прощания с вице-спикером Совета Федерации Евгением Бушминым

Видео: церемония прощания с вице-спикером Совета Федерации Евгением Бушминым

, 11:26 19

Сенатор от исполнительной власти Ростовской области скончался в возрасте 61 года.

Фото: ТАСС / Станислав Красильников

В Москве проходит церемония прощания с вице-спикером Совета Федерации Евгением Бушминым. Сенатор от исполнительной власти Ростовской области скончался в возрасте 61 года.

Со словами соболезнований от российского лидера Владимира Путина выступил заместитель администрации президента РФ Сергей Кириенко. Память коллеги почтила спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко.

На церемонии прощания присутствовали заместитель председателя правительства Российской Федерации Татьяна Голикова; Председатель Центрального банка РФ Эльвира Набиуллина и другие политические деятели.

Евгений Бушмин скончался после продолжительной болезни. Ушедший из жизни политик занимал пост заместителя председателя Совета Федерации с 2013 года. Ранее был депутатом Государственной думы России I созыва. В разные годы занимал должности первого заместителя руководителя Государственной налоговой службы и замминистра финансов.

Погребение Евгения Бушмина пройдет на Троекуровском кладбище в столице.

Ранее 5-tv.ru писал, что скончался вице-спикер Совета Федерации Евгений Бушмин.

Читайте также

+8° Днём +12°
Ночью +5°
64.83
-0.20 71.15
-0.20
Гороскоп на 8 октября: Скорпионы, попробуйте тантрический секс!

Последние новости

11:38
«Волшебная ночь!» Саша Савельева показала романтичное видео с Кириллом Сафоновым
11:26
Видео: церемония прощания с вице-спикером Совета Федерации Евгением Бушминым
11:20
В детском саду Петербурга после вспышки дизентерии нашли многочисленные нарушения
11:00
Оксане Воеводиной пришлось заложить кольцо стоимостью 16 миллионов рублей
10:44
Момент взрыва банкомата Сбербанка, при котором погиб взломщик, попал на видео
10:28
В Санкт-Петербурге у режиссера «Ленфильма» пропала 24-летняя дочь

Сейчас читают

«Приехал в глухомань!» Стас Костюшкин обиделся на неблагодарных зрителей — видео
Гороскоп на 8 октября: Скорпионы, попробуйте тантрический секс!
В Совфеде объяснили, что будет в случае удара США по Калининграду

Новости Lentainform

Загрузка...

Комментарии

Войдите, чтобы написать:

Через социальные сети

Забыли пароль?

Забыли пароль?

Войти

Анастасия Волочкова
Инна Чурикова
Ольга Бузова
Сергей Зверев