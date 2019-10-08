Видео: церемония прощания с вице-спикером Совета Федерации Евгением Бушминым

В Москве проходит церемония прощания с вице-спикером Совета Федерации Евгением Бушминым. Сенатор от исполнительной власти Ростовской области скончался в возрасте 61 года.

Со словами соболезнований от российского лидера Владимира Путина выступил заместитель администрации президента РФ Сергей Кириенко. Память коллеги почтила спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко.

На церемонии прощания присутствовали заместитель председателя правительства Российской Федерации Татьяна Голикова; Председатель Центрального банка РФ Эльвира Набиуллина и другие политические деятели.

Евгений Бушмин скончался после продолжительной болезни. Ушедший из жизни политик занимал пост заместителя председателя Совета Федерации с 2013 года. Ранее был депутатом Государственной думы России I созыва. В разные годы занимал должности первого заместителя руководителя Государственной налоговой службы и замминистра финансов.

Погребение Евгения Бушмина пройдет на Троекуровском кладбище в столице.

Ранее 5-tv.ru писал, что скончался вице-спикер Совета Федерации Евгений Бушмин.