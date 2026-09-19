Дмитрий Песков проголосовал на выборах в Государственную думу онлайн

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Василиса Власова
Василиса Власова 27 0

Пресс-секретарю президента РФ трижды не удавалось отдать свой голос по техническим причинам.

Дмитрий Песков проголосовал на выборах в ГД

Фото: © РИА Новости/Сергей Бобылев

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Тема:
Выборы в Госдуму — 2026

Пресс-секретарь президента Российской Федерации Дмитрий Песков рассказал, что в прошедшую пятницу вечером проголосовал на выборах в Государственную думу онлайн.

По словам официального представителя Кремля, ему трижды не удавалось отдать свой голос из-за перегрузки системы. Тем не менее, вечером ему легко это удалось.

Пресс-секретарь президента традиционно голосует на выборах в онлайн-формате. Он отмечал, что прибегает к этому способу уже много лет. Так, дистанционно он голосовал на думских выборах 2021 года, муниципальных выборах в Москве 2022 года и президентских выборах 2024 года. По словам представителя Кремля, онлайн-голосование является очень удобным и надежным способом.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что столетний ветеран Великой Отечественной войны проголосовал на выборах в Кемерове. Анатолий Терехов лично посетил избирательный участок. По словам ветерана, он голосует всю жизнь, а также агитирует принимать участие в выборах всех.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.

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Выборы в Госдуму — 2026
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