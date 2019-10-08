Арестован обвиняемый в убийстве студентки в подмосковном Домодедово

Обвиняемый в жестоком убийстве 17-летней девушки житель подмосковного Домодедово арестован правоохранительными органами. Ситуацию прокомментировала старший помощник руководителя ГСУ СК России по Московской области Ольга Врадий.

« Предъявлено обвинение в убийстве несовершеннолетней (ч.1 ст. 105 УК РФ), а также по ходатайству следствия судом избрана мера пресечения в виде заключения под стражу », — сказала представитель ведомства.

По предварительной информации, 34-летний обвиняемый является приятелем семьи погибшей студентки. Во время допроса следователем мужчина написал явку с повинной и рассказал, что причиной совершенного преступления стали «внезапно возникшие личные неприязненные отношения в ходе ссоры».

Тело убитой несовершеннолетней обнаружили в частном доме в подмосковном Домодедово с многочисленными ножевыми ранениями и следами удушения в ночь на 5 октября. Расследование в рамках уголовного дела продолжается, собирается доказательная база.

Ранее 5-tv.ru писал, что изуродованное тело молодой девушки обнаружили в Подмосковье.