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  4. Арестован обвиняемый в убийстве студентки в подмосковном Домодедово

Арестован обвиняемый в убийстве студентки в подмосковном Домодедово

, 14:48 Видео 123

Тело несовершеннолетней обнаружили с многочисленными ножевыми ранениями и следами удушения 5 октября.

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Фото, видео: www.globallookpress.com / © CHROMORANGE Bilderbox, 5-tv.ru

Обвиняемый в жестоком убийстве 17-летней девушки житель подмосковного Домодедово арестован правоохранительными органами. Ситуацию прокомментировала старший помощник руководителя ГСУ СК России по Московской области Ольга Врадий.

«Предъявлено обвинение в убийстве несовершеннолетней (ч.1 ст. 105 УК РФ), а также по ходатайству следствия судом избрана мера пресечения в виде заключения под стражу», — сказала представитель ведомства.

По предварительной информации, 34-летний обвиняемый является приятелем семьи погибшей студентки. Во время допроса следователем мужчина написал явку с повинной и рассказал, что причиной совершенного преступления стали «внезапно возникшие личные неприязненные отношения в ходе ссоры».

Тело убитой несовершеннолетней обнаружили в частном доме в подмосковном Домодедово с многочисленными ножевыми ранениями и следами удушения в ночь на 5 октября. Расследование в рамках уголовного дела продолжается, собирается доказательная база.

Ранее 5-tv.ru писал, что изуродованное тело молодой девушки обнаружили в Подмосковье.

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