Туалеты на ж/д вокзалах с нового года станут бесплатными

Туалеты на российских железнодорожных вокзалах с поездами дальнего следования станут бесплатными с 1 января 2020 года. Перестанут брать деньги и за услуги санитарных комнат. Об этом во вторник, 8 октября, сообщила Дирекция железнодорожных вокзалов.

Сейчас воспользоваться вокзальным туалетом бесплатно пассажиры могут лишь в течение часа до и после прибытия поезда и только при предъявлении билета и удостоверения личности. Без билета пройти в туалет могут льготники — ветераны войны, инвалиды, герои СССР и России, кавалеры некоторых орденов, дети до пяти лет и некоторые другие категории граждан.

Как поясняет «Экономика сегодня», причиной перевода санитарных услуг на безвозмездную основу стали многочисленные жалобы граждан на их стоимость, а также убыточность санитарных комнат на многих вокзалах.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что в 2020 году у РЖД появятся двухэтажные пассажирские вагоны с душем и спортзалом.