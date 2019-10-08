Очевидцы сообщают о хлопке жилом доме на юге Петербурга во вторник, 8 октября. В настоящий момент экстренные службы прибыли в поселок Металлострой Колпинского района Северной столицы.
Очевидцы сообщают о хлопке в жилом доме на юге Петербурга
Сегодня, 17:30 Происшествия Срочная новость 40
Инцидент произошел в поселке Металлострой Колпинского района Северной столицы.
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