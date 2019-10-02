Противники «формулы Штайнмайера» устроили акцию у офиса Зеленского

В Минске на заседании контактной группы украинская делегация подписала важный документ под названием «формула Штайнмайера». Это способ добиться мира на Донбассе, предложенный в свое время бывшим главой германского МИД.

Благодаря документу в отдельных районах Донецкой и Луганской областей может быть введен в действие закон об особом порядке местного самоуправления. Все будет происходить под наблюдением ОБСЕ.

Затем в силу вступит документ о статусе Донбасса. Если план удастся осуществить — это станет шагом к реализации минских договоренностей. Подписание «формулы Штанмайера» приветствовали в российском МИД.

В Киеве националисты в знак протеста провели митинг. Документ, который может помочь преодолеть конфликт на Юго-Востоке, они назвали «капитуляцией». У офиса Зеленского собрались порядка 700 человек.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что Зеленский исключил выборы в Донбассе в присутствии военных.