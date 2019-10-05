Владельцев самокатов и гироскутеров хотят ограничить в скорости и местах для езды

Начальник Научного центра безопасности дорожного движения МВД России Дмитрий Митрошин рассказал о новых поправках к ПДД, которые готовят в Минтрансе и Госавтоинспекции. По его словам, в ведомствах задумались о введении нового термина – «средства индивидуальной мобильности» (СИМ), который будет служить общим наименованием для самокатов, гироскутеров, электросамокатов, моноколес, сигвеев, скейтов и роликовых коньков.

Владельцы данных транспортных средств должны будут передвигаться на велосипедных дорожках. Если их нет – разрешается ездить по тротуарам, но со скоростью, не превышающей 20 километров в час, сообщает «Ъ».

Если на участке маршрута нет ни велосипедных дорожек, ни тротуаров, владельцам СИМ будет позволено выезжать на проезжую часть, держась при этом как можно правее – подобно велосипедистам.

По словам Митрошина, проект поправок находится еще на стадии согласования. Когда они вступят в силу, пока не известно.

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