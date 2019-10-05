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Владельцев самокатов и гироскутеров хотят ограничить в скорости и местах для езды

, 10:19 Видео 17

В Минтрансе и Госавтоинспекции готовят поправки для «средств индивидуальной мобильности». К ним хотят отнести самокаты, гироскутеры, моноколеса, сигвеи, скейты и роликовые коньки.

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Фото, видео: ТАСС/Демьянчук Александр, /Савостьянов Сергей, /Красильников Станислав, /Фадеичев Сергей, /Wolfgang Kumm, /Шарифулин Валерий

Начальник Научного центра безопасности дорожного движения МВД России Дмитрий Митрошин рассказал о новых поправках к ПДД, которые готовят в Минтрансе и Госавтоинспекции. По его словам, в ведомствах задумались о введении нового термина – «средства индивидуальной мобильности» (СИМ), который будет служить общим наименованием для самокатов, гироскутеров, электросамокатов, моноколес, сигвеев, скейтов и роликовых коньков.

Владельцы данных транспортных средств должны будут передвигаться на велосипедных дорожках. Если их нет – разрешается ездить по тротуарам, но со скоростью, не превышающей 20 километров в час, сообщает «Ъ».

Если на участке маршрута нет ни велосипедных дорожек, ни тротуаров, владельцам СИМ будет позволено выезжать на проезжую часть, держась при этом как можно правее – подобно велосипедистам.

По словам Митрошина, проект поправок находится еще на стадии согласования. Когда они вступят в силу, пока не известно.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, почему в Петербурге предложили ограничить скорость электросамокатов. 

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