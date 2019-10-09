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Новая возрастная маркировка книг, спектаклей и фильмов появится в России

, 0:14 Эфирная новость 22

Новая редакция законопроекта о возрастной маркировке освободит, например, произведения литературы из школьной программы от необходимости предъявлять паспорт при ее покупке.

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Фото, видео: www.globallookpress.com / Chen Feibo, 5-tv.ru

Госдума решила пересмотреть возрастную маркировку книг, спектаклей и кинофильмов, и приготовила поправки в закон о защите детей от вредоносной информации.

А то ведь, абсурд. Под категорию 16+ попала сказка «Волшебник изумрудного города», а также «Ромео и Джульетта». Издателей не возмутило, что героям всего по 14 лет было. У «Мастера и Маргариты» Булгакова маркировка еще непонятней — 12+.

Авторы инициативы предлагают сохранить лишь ограничение 18+, а все остальные — 0+, 6+, 12+, 16+ — заменить на общие словосочетания. К примеру, «для дошкольников», «для детей младшего школьного возраста», «для детей среднего школьного возраста», «для детей старшего школьного возраста». Будет и отдельная маркировка: «Не рекомендовано для детей».

Возрастные рамки хотят отменить для школьной литературы а также для книг, имеющих историческую, художественную или культурную ценность. Уберут маркировку и с фильмов, снятых в нашей стране до 1991 года. Организаторам мероприятий — выставок, концертов — тоже предлагается смягчить требования до пожеланий — «для семейного посещения».

Ранее 5-tv.ru сообщал о том, что худрук Дома музыки предложил маркировать дорогие инструменты.

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