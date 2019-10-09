В Самарской области мужчина скончался после того, как блогер угостил его водкой

Возле магазина в селе Подстепки в Самарской области в субботу, 5 октября, обнаружили тело мужчины. По словам очевидцев, за некоторое время до смерти его угостил водкой блогер Илья Губарев, известный под псевдонимом Бомбер. По факту инцидента полиция проводит проверку, устанавливаются точные причины смерти мужчины.
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Ранее в сети появилось видео, на котором блогер Бомбер предложил побиравшемуся у магазина мужчине выпить бутылку водки залпом, на что тот ответил согласием. По информации свидетелей, встреча Губарева с мужчиной состоялась около шести часов вечера. Примерно через три часа его нашли мертвым.
В свою очередь, блогер утверждает, что мужчина чувствовал себя нормально после того, как выпил бутылку спиртного напитка.
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Ранее 5-tv.ru сообщал, что три бутылки водки моментально оборвали жизнь астраханского бездомного.