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«Пламени было до третьего этажа»: очевидец о взрыве газовой трубы в Петербурге

, 7:01 Эфирная новость 45

Дарья Вакулова в интервью 5-tv.ru рассказала о ЧП, произошедшем после полуночи в среду, 9 октября, в доме 15/17 по улице Моисеенко.

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Фото, видео: РИА Новости / Наталья Селиверстова, 5-tv.ru

Мощный хлопок раздался после полуночи в среду, 9 октября, в самом центре Петербурга. Прямо из-под асфальта во дворе одной из многоэтажек забил настоящий огненный фонтан. Как раз накануне там проводили ремонт магистрального газопровода.

Жителей близлежащих домов эвакуировали. Никто не пострадал. С огнем боролись семь единиц техники и сорок человек личного состава. В итоге пламя удалось сбить. Поврежденную трубу заглушили. В эти минуты на месте продолжают работать следователи. Предварительная причина пожара — нарушение техники безопасности.

В интервью 5-tv.ru жительница дома 15/17 на улице Моисеенко рассказала о случившемся ЧП,

«Пламени было до третьего этажа, что зрелище не самое приятное. <.> У соседей полностью оплавились окна на первом этаже и залилась туда, соответственно, вода. Им разбили окна, поскольку было неизвестно, находятся ли они в квартире», — сообщила Дарья Вакулова.

По словам девушки, запах гари в доме стоит до сих пор, поэтому ночевать там не хочется.

«Переночевать в квартире можно, но запах газа до сих пор стоит в комнатах, которые выходят на эту сторону. Поэтому пока спать не хочется, потому что не понятно, продолжится это или нет. В некоторых случаях я понимаю, что у меня по ремонтным трубам бьют работники и происходят ремонтные работы» — поделилась очевидец инцидента.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что взрыв электросамоката в Петербурге приняли за хлопок газа.

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