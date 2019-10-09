«Пламени было до третьего этажа»: очевидец о взрыве газовой трубы в Петербурге

Мощный хлопок раздался после полуночи в среду, 9 октября, в самом центре Петербурга. Прямо из-под асфальта во дворе одной из многоэтажек забил настоящий огненный фонтан. Как раз накануне там проводили ремонт магистрального газопровода.

Жителей близлежащих домов эвакуировали. Никто не пострадал. С огнем боролись семь единиц техники и сорок человек личного состава. В итоге пламя удалось сбить. Поврежденную трубу заглушили. В эти минуты на месте продолжают работать следователи. Предварительная причина пожара — нарушение техники безопасности.

В интервью 5-tv.ru жительница дома 15/17 на улице Моисеенко рассказала о случившемся ЧП,

«Пламени было до третьего этажа, что зрелище не самое приятное. <.> У соседей полностью оплавились окна на первом этаже и залилась туда, соответственно, вода. Им разбили окна, поскольку было неизвестно, находятся ли они в квартире», — сообщила Дарья Вакулова.

По словам девушки, запах гари в доме стоит до сих пор, поэтому ночевать там не хочется.

«Переночевать в квартире можно, но запах газа до сих пор стоит в комнатах, которые выходят на эту сторону. Поэтому пока спать не хочется, потому что не понятно, продолжится это или нет. В некоторых случаях я понимаю, что у меня по ремонтным трубам бьют работники и происходят ремонтные работы» — поделилась очевидец инцидента.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что взрыв электросамоката в Петербурге приняли за хлопок газа.