Пенсионер из Татарстан на свои деньги отремонтировал мост через реку

Пенсионер из небольшого села под Казанью за собственные деньги починил мост через реку. Переправа обветшала, и местные власти намеревались ее снести. Отремонтировать сооружение взялся местный житель, чтобы восстановить подвесной мост, он тратил накопленные сбережения. Зато крепче опоры теперь нет, подробности в репортаже корреспондента МИЦ «Известия» Кирилла Олькова.

Ранее 5-tv.ru сообщал о том, что в Челябинске набирает популярность новый тренд. Молодые панки отремонтировали деревянную горку на детской площадке.