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  4. Пенсионер из Татарстан на свои деньги отремонтировал мост через реку

Пенсионер из Татарстан на свои деньги отремонтировал мост через реку

, 9:41 Эфирная новость 32

Президент Татарстана Рустам Минниханов опубликовал в своем Instаgrаm пост с благодарностью Николаю Трофимову.

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Фото, видео: www.globallookpress.com © West Coast Surfer, 5-tv.ru

Пенсионер из небольшого села под Казанью за собственные деньги починил мост через реку. Переправа обветшала, и местные власти намеревались ее снести. Отремонтировать сооружение взялся местный житель, чтобы восстановить подвесной мост, он тратил накопленные сбережения. Зато крепче опоры теперь нет, подробности в репортаже корреспондента МИЦ «Известия» Кирилла Олькова.

Ранее 5-tv.ru сообщал о том, что в Челябинске набирает популярность новый тренд. Молодые панки отремонтировали деревянную горку на детской площадке.

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