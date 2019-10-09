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Оскандалившаяся чиновница из Иркутской области теперь работает в музее

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Ирину Алашкевич отправили в отставку из пресс-службы губернатора и правительства из-за негативных высказываний в отношении пострадавших от паводка жителей Тулуна.

Фото: ВКонтакте

Тема:
Паводок в Иркутской области 93

Чиновница Ирина Алашкевич из Иркутской области, оскандалившаяся из-за негативных высказываний в отношении пострадавших от паводка жителей Тулуна, нашла новую работу. Теперь экс-начальник пресс-службы губернатора и правительства будет трудиться в музее.

Ирину Алашкевич 23 сентября приняли на должность заместителя директора по развитию Иркутского областного государственного автономного учреждения культуры Архитектурно-этнографического музея «Тальцы». В учреждении подчеркивают, что на новый пост экс-чиновницу приняли «согласно ее профессиональным качествам и опыту работы».

«Считаю ее назначение на должность заместителя директора по развиию квалифицированным для выполнения своих профессиональных обязанностей», — заявил директор музея Владимир Тихонов.

Ранее 5-tv.ru писал, что правительство Иркутской области подтвердило увольнение оскандалившейся чиновницы.

Тема:
Паводок в Иркутской области 93
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