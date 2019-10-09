В Брянске находчивые бизнесмены продавали бесплатные места на кладбище

В Брянске задержали подозреваемого в мошенничестве в сфере ритуальных услуг. По предварительным данным, злоумышленник в компании подельников продавал бесплатные места на местном кладбище. Об этом сообщили в МВД России.

В отношении подозреваемого и возможных соучастников преступления возбуждены шесть уголовных дел по части 2 статьи 159 УК РФ «Мошенничество, совершенное группой лиц по предварительному сговору».

«Бизнесмены», официально трудоустроенные в муниципальном предприятии, продавали местным жителям бесплатные места захоронения на кладбище за суммы от 13 до 55 тысяч рублей.

«В результате оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками полиции задержан один из подозреваемых. Судом ему избрана мера пресечения в виде запрета определенных действий», — заявила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

Ранее 5-tv.ru писал, что двух адвокатов в Петербурге задержали по подозрению в мошенничестве.