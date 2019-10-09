ОБСЕ прибыла в Петровское для наблюдения за разведением сил

Сотрудники мониторинговой службы Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) прибыли в село Петровское для наблюдения за разведением противоборствующих сил на линии соприкосновения в Донбассе в среду, 9 октября.

Представители ОБСЕ будут следить за соблюдением предусмотренных правил разведения военных сил. Процедура начнется с запуска обеими сторонами конфликта сигнальных ракет. После этого, в течение трех дней будет происходить отвод войск.

На мероприятии по разведению сил также присутствуют руководитель представительства ДНР в совместном центре контроля и координации Руслан Якубов и замначальника управления Народной милиции ДНР Эдуард Басурин.

По графику, установленному во время переговоров в Минске 1 октября, разведение сил в районе сел Петровское и Золотое должно было начаться еще в понедельник, 7 октября. Однако осуществлению операции помешали прибывшие на место представители радикально настроенных националистических организаций.

Ранее 5-tv.ru писал, что националисты готовы перебросить в Донбасс тысячи человек в случае разведения сил.