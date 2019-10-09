«Мы с войны не уйдем»: националисты готовы перебросить в Донбасс тысячи человек

На Донбассе уже в среду, 9 октября, готовы начать отвод сил и средств от линии соприкосновения в районе населенных пунктов Петровское и Золотое. Об этом сообщают власти Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР). Соответствующие уведомления они также направили представителям ОБСЕ.

А вот о готовности к этому украинской стороны официально пока ничего не сообщается. Министр обороны Андрей Загороднюк на странице в Facebook написал, что в Киеве тоже готовы, но мешают обстрелы. Сначала нужно соблюсти режим тишины. Хотя утвержденный график соблюдения подобных условий не требует.

«Если украинская сторона не будет отводить свои подразделения, то соответственно с нашей стороны тоже никаких. Данный график — он гласит о том, что все мероприятия должны выполняться зеркально. Обоюдно, зеркально», — заявил руководитель представительства ДНР в совместном центре контроля и координации Руслан Якубов.

Ситуацию осложняют ультраправые батальоны. Например, «Азов», который дежурит в районе населенного пункта Золотое и готовится в любую минуту сорвать разведение войск. Националисты открыто заявляют, что сами займут позиции вооруженных сил Украины, если те их покинут. И решения Зеленского — им не указ.

«Как главнокомандующий, президент, конечно, может отдавать приказ об отводе, о демилитаризованной зоне, а мы заявляем: мы с войны не уйдем. Там, где он отведет войска, мы зайдем, заведем тысячи человек», — сказал заместитель командира «Украинской добровольческой армии»* (УДА) Андрей Гергерт.

Пока на линии соприкосновения фиксируются лишь обострения. За последние сутки — это 24 обстрела населенных пунктов ДНР. В поселках Старомихайловка и Еленовка повреждены два десятка домов.

Ранее сообщалось, что националисты в Киеве уже неоднократно проводили митинги возле резиденции Зеленского, рьяно протестуя против каких-либо шагов по урегулированию ситуации на юго-востоке Украины.

* — запрещенная на территории РФ организация.