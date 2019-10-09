«Мы с войны не уйдем»: националисты готовы перебросить в Донбасс тысячи человек

На Донбассе уже в среду, 9 октября, готовы начать отвод сил и средств от линии соприкосновения в районе населенных пунктов Петровское и Золотое. Об этом сообщают власти Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР). Соответствующие уведомления они также направили представителям ОБСЕ.
А вот о готовности к этому украинской стороны официально пока ничего не сообщается. Министр обороны Андрей Загороднюк на странице в Facebook написал, что в Киеве тоже готовы, но мешают обстрелы. Сначала нужно соблюсти режим тишины. Хотя утвержденный график соблюдения подобных условий не требует.
Ситуацию осложняют ультраправые батальоны. Например, «Азов», который дежурит в районе населенного пункта Золотое и готовится в любую минуту сорвать разведение войск. Националисты открыто заявляют, что сами займут позиции вооруженных сил Украины, если те их покинут. И решения Зеленского — им не указ.
Пока на линии соприкосновения фиксируются лишь обострения. За последние сутки — это 24 обстрела населенных пунктов ДНР. В поселках Старомихайловка и Еленовка повреждены два десятка домов.
Ранее сообщалось, что националисты в Киеве уже неоднократно проводили митинги возле резиденции Зеленского, рьяно протестуя против каких-либо шагов по урегулированию ситуации на юго-востоке Украины.
* — запрещенная на территории РФ организация.