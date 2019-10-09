«За это можно уважать»: Глюкоза выложила фото, на котором стоит на руках

Певица Глюкоза (Наталья Ионова - Прим.ред.) поделилась с подписчиками в Instagram фотографией с утренней тренировки. На снимке знаменитость без поддержки стоит на руках вверх ногами.

«Утро — лучшее время, чтобы остаться наедине с собой и услышать песню своей души! Я вот всегда слушаю свою и тянусь в высь изо всех сил», — подписала певица снимок, на котором стоит на руках на коврике для йоги.

Instagram @glukozamusic

Фанаты восхитились отличной физической формой Глюкозы.

«Ничего себе! Какая же вы атлетичная»;

«Огогогого!»

«Йога — это круто. Гармония души и тела, всем советую»;

«За это можно уважать, достойное фото», — написали пользователи.

Йогой увлекаются и другие российские знаменитости. Как сообщал 5-tv.ru, ранее чудесами эквилибристики подписчиков восхитила актриса Кристина Асмус.

Глюкоза же недавно сфотографировалась в откровенном черном платье на фоне новенького внедорожника Infiniti QX80.