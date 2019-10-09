  1. Пятый канал
  4. «За это можно уважать»: Глюкоза выложила фото, на котором стоит на руках

«За это можно уважать»: Глюкоза выложила фото, на котором стоит на руках

, 12:36 Видео 512

Певица тянется ногами ввысь, чтобы услышать «песню своей души».

Смотрите также:

Закрыть

Фото, видео: Instagram @glukozamusic

Певица Глюкоза (Наталья Ионова - Прим.ред.) поделилась с подписчиками в Instagram фотографией с утренней тренировки. На снимке знаменитость без поддержки стоит на руках вверх ногами.

«Утро — лучшее время, чтобы остаться наедине с собой и услышать песню своей души! Я вот всегда слушаю свою и тянусь в высь изо всех сил», — подписала певица снимок, на котором стоит на руках на коврике для йоги.

Instagram @glukozamusic

Фанаты восхитились отличной физической формой Глюкозы.

«Ничего себе! Какая же вы атлетичная»;

«Огогогого!»

«Йога — это круто. Гармония души и тела, всем советую»;

«За это можно уважать, достойное фото», — написали пользователи.

Йогой увлекаются и другие российские знаменитости. Как сообщал 5-tv.ru, ранее чудесами эквилибристики подписчиков восхитила актриса Кристина Асмус.

Глюкоза же недавно сфотографировалась в откровенном черном платье на фоне новенького внедорожника Infiniti QX80.

Читайте также

+8° Днём +12°
Ночью +5°
64.87
0.04 71.24
0.09
Гороскоп на 9 октября: соберите волю в кулак, Козероги!

Последние новости

13:25
Mail.ru Group, Alibaba и партнеры сделают в России свой AliExpress
13:15
В ЛНР заявили о срыве Украиной разведения сил в районе Золотого
13:10
В сети появились первые фото со свадьбы Джастина Бибера
12:59
Жертвы рекламы: жители больших городов жалуются на громкую музыку и яркий свет
12:47
«Добро пожаловать в мир»: 44-летняя Натали Имбрулья родила первенца
12:41
Мобильное приложение Instagram получило темную тему

Сейчас читают

Оскандалившаяся чиновница из Иркутской области теперь работает в музее
Гороскоп на 9 октября: соберите волю в кулак, Козероги!
19-летняя Стеша Маликова взорвала сеть снимком с цветами в неглиже

Новости Lentainform

Загрузка...

Комментарии

Войдите, чтобы написать:

Через социальные сети

Забыли пароль?

Забыли пароль?

Войти

Анастасия Волочкова
Инна Чурикова
Ольга Бузова
Сергей Зверев