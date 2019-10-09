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«Кажется они что-то замышляют!» Красноярск атаковали божьи коровки

, 17:00 Видео 24

Местные жители публикуют в соцсетях свидетельства нашествия насекомых и строят предположения, что бы это могло значить.

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Фото, видео: www.globallookpress.com / Robin Loznak, ВКонтакте @kras_sunny

Красноярск переживает нашествие божьих коровок. Жители микрорайона Солнечный первыми поделились в соцсетях видеосвидетельствами массового скопления насекомых. 

«Хм, мне кажется они что-то замышляют! Такое скопление божьих коровок в одном месте у Светлова, 31», - написал один из пользователей, опубликовавших такой ролик.

Тут же откликнулись в других районах города, сообщив, что наблюдали такую же картину. Люди пишут, что яркие жучки «толпами» пробираются в жилые дома и даже в квартиры.  

«Таких мигрантов уже пачками из дома выгонял сегодня».

«У нас в Твистах уже второй день их ловлю по квартире». 

«На Ольховой весь асфальт засыпан кучей мертвых божьих коровок»

«К морозам…», - делятся пользователи.  

Между тем многие не видят ничего необычного в таком явлении. Знатоки напоминают, что такое происходит каждую осень. Перед похолоданием божьи коровки стремятся в тепло, чтобы отложить личинки на зиму. И стараются найти для этого наиболее чистые с экологической точки зрения места. Так что красноярцы, обнаружившие в своем доме колонию насекомых, могут порадоваться, что живут в благоприятном районе.

Ранее 5-tv.ru сообщал о нашествии «мух-мутантов» на один из поселков Челябинской области.

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