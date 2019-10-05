Седокова из-за ремонта в квартире лично протестировала унитазы в магазине сантехники

Анна Седокова опубликовала в Instagram несколько забавных и одновременно сексуальных кадров. Юмористическо-эротическое «шоу» звезда устроила в одном из торговых центров. Дело в том, что певица делает ремонт в ванной комнате, в связи с чем вынуждена была посетить магазин сантехники. За покупками артистка решила пойти в темно-синей облегающей кофточке с глубоким вырезом.

На первом видео Анна Седокова уморительно вещает в душевую лейку, делая вид, будто разговаривает по телефону.

«Ты себе не представляешь! Якин бросил свою мымру!» — процитировала певица крылатую фразу из советского кинофильма «Иван Васильевич меняет профессию».

Второй видеоролик певица сопроводила хэштегом #ОбожаюРемонт. В кадре Анна Седокова позирует, сексуально изгибаясь, в весьма экзотичных декорациях — на унитазах.

«Хотите знать, как я провожу этот вечер?» — спрашивает подписчиков исполнительница.

Поклонников Анны Седоковой унитазы и душевые кабины очевидно не особо заинтересовали. А вот соблазнительные изгибы и пышные формы поп-дивы фанаты оценили по достоинству.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что Анна Седокова в новом имидже развеяла миф о красоте «босых, беременных и на кухне».