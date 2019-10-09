Трехлетний малыш спасен в Волгограде от падения с восьмого этажа

Сотрудники волгоградского МЧС спасли трехлетнего ребенка, который стоял в окне на восьмом этаже жилого дома. От верной гибели его ограждала лишь москитная сетка, на которую он облокотился и которая в любой момент могла порваться.

Прохожие вызвали полицию и спасателей. На звонки в квартиру никто не реагировал, но им удалось отозвать малыша от окна к входной двери. В этот момент с улицы к окну была выдвинута автолестница.

Попавшие в квартиру правоохранители выяснили, что мальчик был дома один, очень напуган и плакал, пишет портал v1.ru. Он передан сотрудникам подразделения по делам несовершеннолетних.

Со слов соседей, мать неоднократно оставлял ребенка одного. Полицейские устанавливают личность и местонахождение женщины, действиям которой будет дана правовая оценка.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что в Казани иномарка сбила трех человек на пешеходном переходе, погиб маленький ребенок.