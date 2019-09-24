  1. Пятый канал
  4. Петербург примет финал футбольной Лиги чемпионов 2021 года

Петербург примет финал футбольной Лиги чемпионов 2021 года

, 21:46 73

Матч состоится на домашнем стадионе ФК «Зенит» «Газпром Арена», вместимостью 62 315 зрителей.

Смотрите также:

Закрыть

Фото, видео: www.globallookpress.com / Zamir Usmanov, 5-tv.ru

Тема:
Лига чемпионов УЕФА 13

Глава Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) Александер Чеферин во вторник, 24 сентября, в ходе пресс-конференции по итогам заседания исполнительного комитета организации в Любляне заявил, что Петербург примет финал Лиги чемпионов 2021 года, сообщает ТАСС.

«В 2021 году финал пройдет в Санкт-Петербурге», — сказал Александер Чеферин.

Футбольный функционер добавил, что финал ЛЧ-2022 состоится в Мюнхене на «Альянц-Арене», а заключительный матч 2023 года пройдет в Лондоне на стадионе «Уэмбли».

Матч состоится на домашнем стадионе ФК «Зенит» «Газпром Арена», вместимостью 62 315 зрителей.

Финал Лиги чемпионов УЕФА 2021 пройдет 29 мая 2021 года. Это будет 66-й сезон главного турнира среди европейских футбольных клубов под эгидой УЕФА.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Лионель Месси назван лучшим игроком FIFA по итогам сезона.

Тема:
Лига чемпионов УЕФА 13
19 сент
Петербург примет финал Лиги чемпионов по футболу
17 сент
Футболисты «Зенита» сыграли вничью с французским «Лионом»
30 авг
Финал Лиги чемпионов УЕФА в 2021 году пройдет в Петербурге
29 авг
Стали известны результаты жеребьевки группового этапа Лиги чемпионов
5 июн
Прервавшую финал ЛЧ девушку оштрафовали на 15 тысяч евро
4 июн
Полуголую фанатку, прервавшую финал Лиги чемпионов, никак не наказали
2 июн
Аккаунт в Instagram полуголой блондинки, прервавшей финал ЛЧ, заблокирован
2 июн
Полуголая блондинка, прервавшая финал ЛЧ, объяснила, зачем выбежала на поле
2 июн
Полуголая блондинка, прервавшая финал Лиги чемпионов, оказалась подругой пранкера
2 июн
Фото: модель в откровенном купальнике прервала финал Лиги чемпионов

Читайте также

+6° Днём +8°
Ночью +3°
63.71
-0.24 70.02
-0.26
Гороскоп на 25 сентября: Водолеи, отдохните от умственной акробатики!

Последние новости

22:58
«Жертвую выходами в свет»: Канделаки рассказала о своей подтянутой фигуре
22:44
Чемпион Европы по самбо Максим Новоселов задержан за разбой
22:30
Наталья Ветлицкая прокомментировала слухи о своем возвращении на сцену
22:16
Набиуллина рассказала Путину о работе новой системы с эскроу-счетами
22:00
Леди Гага упала, пытаясь сесть в машину
21:46
Петербург примет финал футбольной Лиги чемпионов 2021 года

Сейчас читают

Житель Москвы покончил с собой, прожив три недели с телом умершей супруги
Видео с места столкновения трамвая с автобусом в Нижнем Новгороде
«На память»: Бывшая участница «Дома-2» записала видео перед выпиской из роддома

Новости СМИ2

Комментарии

Войдите, чтобы написать:

Через социальные сети

Забыли пароль?

Забыли пароль?

Войти

Анастасия Волочкова
Инна Чурикова
Ольга Бузова
Сергей Зверев