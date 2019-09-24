Петербург примет финал футбольной Лиги чемпионов 2021 года

Глава Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) Александер Чеферин во вторник, 24 сентября, в ходе пресс-конференции по итогам заседания исполнительного комитета организации в Любляне заявил, что Петербург примет финал Лиги чемпионов 2021 года, сообщает ТАСС.

« В 2021 году финал пройдет в Санкт-Петербурге », — сказал Александер Чеферин.

Футбольный функционер добавил, что финал ЛЧ-2022 состоится в Мюнхене на «Альянц-Арене», а заключительный матч 2023 года пройдет в Лондоне на стадионе «Уэмбли».

Матч состоится на домашнем стадионе ФК «Зенит» «Газпром Арена», вместимостью 62 315 зрителей.

Финал Лиги чемпионов УЕФА 2021 пройдет 29 мая 2021 года. Это будет 66-й сезон главного турнира среди европейских футбольных клубов под эгидой УЕФА.

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