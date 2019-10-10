«Это я»: Селена Гомес откровенно показала свое лицо без макияжа

Фотографии звезд без макияжа неизменно вызывают большой ажиотаж. Вот и «натуральный» снимок певицы и актрисы Селены Гомес, который артистка опубликовала на своей странице в Instagram, мгновенно привлек всеобщее внимание — кадр набрал больше восьми миллионов лайков.

На фото, которым поделилась Селена, она лежит с растрепанными волосами в домашней одежде. Лицо девушки снято крупным планом, поэтому видно, что никакого мейкапа на нем нет — девушка даже не скрыла тональными средствами прыщик, вскочивший над верхней губой.

«Это я в любое время», — подписала снимок Гомес.

Поклонники не на шутку встревожились после такой публикации — многим образ певицы на фото показался слишком грустным. Правда, некоторые усомнились в том, что фотография свежая, обратив внимание на цифры внизу кадра — судя по ним, кадр был сделан в 1998 году, когда Селене Гомес было шесть лет.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что фотографии располневшей Селены Гомес в купальнике ужаснули публику.