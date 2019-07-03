«Разбомбило»: фанаты в ужасе от располневшей Селены Гомес

Селена Гомес шокировала фанатов. Певица серьезно поправилась — это стало заметно на фото, сделанных папарацци.
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Фотографы подловили Гомес на пляже. Селена проводила время, облачившись в белый слитный купальник. Пляжный наряд не скрывает располневших ног и появившегося живота артистки. Снимки были опубликованы в одном из Instagram-аккаунтов, специализирующихся на новостях из мира шоу-бизнеса. Поклонники пришли в ужас, увидев набравшую вес звезду.
«Ужас какой!»;
«Жесть, че ее так разбомбило-то», — пишут пользователи.
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Однако многие юзеры встали на защиту Селены — фанаты напомнили, что девушка пережила серьезную операцию, а сейчас страдает от аутоиммунного заболевания и лечится гормональными препаратами. Да и в целом, отмечают поклонники, Гомес имеет право на частную жизнь и изменения в своем теле.
«Человек перенес операцию тяжелую, лечение связано с гормональными лекарствами. Будьте добрее.»
«Она обычный человек, как и мы все. Она может поправиться, похудеть и вообще что угодно», — убеждены они.
Ранее 5-tv.ru писал о том, что Селена Гомес впервые вышла на сцену после длительного лечения.