В ЛНР заявили о готовности к отводу войск в Золотом

Отвод войск с линии разграничения на Донбассе снова не состоялся — из-за отказа украинской стороны. При том, что в ЛНР и ДНР все было готово к началу мирного процесса. В знак этого в пункте «село Петровское» в полдень в небо была запущена сигнальная ракета. Наблюдатели ОБСЕ зафиксировали это в своих отчетах.

Но в ответ украинские силовики открыли огонь по участку разведения, где находились журналисты и международные наблюдатели. А к пункту отвода в Золотом через блокпост попытались прорваться батальоны националистов.

Для понимания ситуации. Линия соприкосновения длиной примерно 410 километров. Разведение сил должно произойти на трех участках, по километру каждый. В станице Луганской, где мост и крупный пропускной пункт, еще летом провели операцию без лишнего шума. Теперь на очереди город Золотое и село Петровское. Здесь тоже должны заработать Контрольные пункты пропуска.

От КПП каждая из сторон должна отступить на километр — сначала отвести войска, потом все разминировать и снести укрепления. Получится такая чистая зона. Ее контролирует Совместный центр, СЦКК и наблюдатели от ОБСЕ. Но это если все пойдет по плану. Следующую попытку развести войска в Петровском предпримут сегодня.

Ранее 5-tv.ru сообщал о том, почему разведение сил вновь было сорвано Киевом.