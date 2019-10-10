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В ЛНР заявили о готовности к отводу войск в Золотом

, 6:36 Эфирная новость 24

Луганская народная республика (ЛНР) готова повторно предпринять попытку разведения сил и средств в районе Золотого 10 октября.

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Фото, видео: www.globallookpress.com © Pavlo_bagmut, 5-tv.ru

Отвод войск с линии разграничения на Донбассе снова не состоялся — из-за отказа украинской стороны. При том, что в ЛНР и ДНР все было готово к началу мирного процесса. В знак этого в пункте «село Петровское» в полдень в небо была запущена сигнальная ракета. Наблюдатели ОБСЕ зафиксировали это в своих отчетах.

Но в ответ украинские силовики открыли огонь по участку разведения, где находились журналисты и международные наблюдатели. А к пункту отвода в Золотом через блокпост попытались прорваться батальоны националистов.

Для понимания ситуации. Линия соприкосновения длиной примерно 410 километров. Разведение сил должно произойти на трех участках, по километру каждый. В станице Луганской, где мост и крупный пропускной пункт, еще летом провели операцию без лишнего шума. Теперь на очереди город Золотое и село Петровское. Здесь тоже должны заработать Контрольные пункты пропуска.

От КПП каждая из сторон должна отступить на километр — сначала отвести войска, потом все разминировать и снести укрепления. Получится такая чистая зона. Ее контролирует Совместный центр, СЦКК и наблюдатели от ОБСЕ. Но это если все пойдет по плану. Следующую попытку развести войска в Петровском предпримут сегодня.

Ранее 5-tv.ru сообщал о том, почему разведение сил вновь было сорвано Киевом.

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