Провокации националистов и тишина от ВСУ: разведение сил вновь сорвано Киевом

Разведение сил на востоке Украины снова сорвано Киевом. При том, что в ЛНР и ДНР были готовы и наблюдатели ОБСЕ это зафиксировали.

Для понимания ситуации. Линия соприкосновения длиной примерно 410 километров. Разведение сил должно произойти на трех участках, по километру каждый. В станице Луганской, где мост и крупный пропускной пункт, еще летом провели операцию без лишнего шума. Теперь на очереди город Золотое и село Петровское. Здесь тоже должны заработать контрольные пункты пропуска.

Неразведенные силы: начнется ли процесс отвода войск в Золотом и Петровском

От КПП каждая из сторон должна отступить на километр — сначала отвести войска, потом все разминировать и снести укрепления. Получится такая чистая зона. Ее контролирует Совместный центр, СЦКК и наблюдатели от ОБСЕ. Но это если все пойдет по плану.

Пока в это верится с трудом. Потому как в Золотое сегодня прорвались националисты, продавив кордоны полиции в 60-ти километрах от города (населенный пункт Кременная — Прим.ред.). Заявляют, что будут стоять на позициях вместо украинских войск.

Алексей Полторанин следит за ситуацией в Донбассе.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, что за минуты до полудня, когда должен был начаться согласованный процесс, ВСУ вели обстрел в районе Петровского.