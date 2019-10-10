Гороскоп на 10 октября: доверьтесь карме, Львы!

Это не должна быть борьба за власть, если вы этого не хотите. Стойте на своем, Раки. Вы заслуживаете того, чтобы быть услышанными. Чем больше вы сосредоточены на своей позиции, тем большее влияние окажут ваши слова. Кроме того, некоторые из вас, по уверению звезд, могу найти «кого-то темного и красивого», которого захочется впустить в свою жизнь.

Это же то, на что вы надеялись и молились, Близнецы! Теперь, когда это в пределах вашей досягаемости, почему вы уклоняетесь? Не саботируйте судьбу. «Меньше, но качественнее» — это ваш девиз в отношениях с людьми и выборе окружающих вас вещей.

Конфликты, которые возникают часто и без особого повода — это то, к чему вы должны относиться с осторожностью. Превращение чего-то мелкого в полномасштабный спор никогда не сулит ничего хорошего в долгосрочной перспективе. Сегодня для вас важнее всего общение, Тельцы. Выговориться и выслушать — это те вещи, которые помогут вам чувствовать себя лучше.

Влюбиться легко, Овны — это, так сказать, дело ваших собственных рук. С другой стороны, оставаться верным этому чувству теперь непросто — оно будет пылать только, если вы это позволите. Сегодня постарайтесь разобраться — чего вашему партнеру, возможно, недостает? Язык любви он точно понимает. Помните, это не о широких жестах. Маленькие вещи имеют такое же значение. Что, если помощь ему по дому и обсуждение прошедшего дня — это тот самый ключ?

Овны, влюбиться легко. Однако будет это чувство жить или угаснет — решать вам. Возможно, вашей второй половинке недостает внимания. Львы, доверьтесь карме — она разберется с каждым, кто попытается вас обидеть. Рыбам 10 октября захочется уйти в лес ради уединения, но и в большом городе можно найти место, чтобы побыть с самим собой.

♌ Лев

Доверьтесь карме — она на вашей стороне. Если кто-то пытается пересечь черту или причинить вам какой-либо вред — карма позаботится об этом. И восстановит баланс. К слову о балансе — пора провести время наедине с собой и восстановить внутреннюю гармонию. Время «для себя» сегодня должно быть в приоритете.

Космический совет: доверьтесь карме — она знает что делать.

♍ Дева

Девы, вы ведьмы, волхвы, колдуньи и знахарки в одном лице! Ваши слова воплощаются в реальность сами собой в этот день. Помните: единственные ограничения — это те, в которые вы сами верите. Создать реальность, которая была бы вам по душе — несложно, и уж тем более не невозможно.

Космический совет: ваши слова сбываются с поразительной точностью — будьте осторожны с формулировками.

♎ Весы

Вы как будто пятимерный человек в трехмерном мире. Вы точно знаете, чего хотите, и не хотите соглашаться на меньшее. В результате этого вы можете уйти от определенного места, человека или отношений. И на здоровье — сегодня вам разрешено брать столько, сколько хочется, Весы. Некоторые из вас могут быть в процессе исцеления душевных ран. Помните, это личный и почти интимный процесс.

Космический совет: ни в чем себе не отказывай.

♏ Скорпион

Ну было и было — что с того? Зачем вы сохраняете «те самые» события в памяти так, словно они происходят до сих пор? Вы стали пленником своего прошлого, Скорпионы. Очистите свои мысли от того, что уже прошло. Звезды также настаивают на том, чтобы сегодня вы внимательно следили за тем, куда вы вкладываете свои деньги.

Космический совет: следите за тем, куда вы вкладываете свои деньги.

♐ Стрелец

Кажется, вы вообразили себе зеленоглазого монстра, который стал третьим лишним в ваших отношениях. Подумайте о том, откуда берется ваша ревность. Возможно, это детские травмы, которые влияют на вашу самооценку по сей день. Подумайте — может, лучше устроить встречу с психологом, чем очередной скандал? Космический совет: подумайте о том, есть ли основания для вашей ревности.

♑ Козерог

То, что кто-то идеален, не означает, что он идеален для вас. Сегодняшний день приносит с собой понимание того, что некоторые вещи могут просто подходить одним, но не подходить другим. Взросление — это искусство знать, когда собирать чемоданы и уезжать. Козероги, ветер перемен дует в вашем направлении. Хорошая новость — вам не придется иметь дело с этим в одиночку. Вселенная обещает отправить вам помощь в самой неожиданной форме. Космический совет: не завидуйте попусту, идеальная жизнь для каждого своя.

♒ Водолей

Нам всем нужно время и пространство, чтобы выяснить, кто мы за пределами наших отношений. Если вам нужно время в одиночестве — пусть будет так. Только предупредите тех, кто о вас беспокоится, о том, что вам нужно какое-то время побыть одному. Поиск своего душевного равновесия — это главная задача на сегодня.

Космический совет: позвольте себе иметь свое личное пространство.

♊ Рыбы

Минутка откровений: проводить время самостоятельно может быть очень полезным. Не у всех нас есть возможность уйти в лес, где нет людей. Если вы ограничены городскими джунглями, найдите место, где вы можете расслабиться. Простой ритуал потягивания чая с лимоном и записи ваших мыслей в дневник или Instagram может дать невероятный эффект.

Космический совет: попробуйте вести дневник.

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