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  4. Власти Ирана отпустили задержанную ранее россиянку Юлию Юзик

Власти Ирана отпустили задержанную ранее россиянку Юлию Юзик

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По информации посольства России в Тегеране, журналистка уже летит в Россию.

Фото: Facebook @Юлия Юзик

Власти Ирана отпустили задержанную россиянку Юлию Юзик. Об этом сообщили в посольстве России в Тегеране. Отмечается, что журналистка вылетела из страны утром 10 октября и уже направляется на родину.

Сотрудники Корпуса стражей исламской революции задержали российскую журналистку Юлию Юзик в Иране в четверг, 3 октября. Ее обвиняли в сотрудничестве с израильскими спецслужбами.

Юлия Юзик — журналистка и автор произведений о борьбе с терроризмом. С 2003 года она занималась литературной работой и расследованиями. Ее перу принадлежат такие книги как «Невесты Аллаха» и «Бесланский словарь». Несколько лет назад она работала корреспондентом в Тегеране.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что трое российских журналистов попали под обстрел со стороны ВС Украины в Донецке.

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