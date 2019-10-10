Власти Ирана отпустили задержанную ранее россиянку Юлию Юзик

Власти Ирана отпустили задержанную россиянку Юлию Юзик. Об этом сообщили в посольстве России в Тегеране. Отмечается, что журналистка вылетела из страны утром 10 октября и уже направляется на родину.

Сотрудники Корпуса стражей исламской революции задержали российскую журналистку Юлию Юзик в Иране в четверг, 3 октября. Ее обвиняли в сотрудничестве с израильскими спецслужбами.

Юлия Юзик — журналистка и автор произведений о борьбе с терроризмом. С 2003 года она занималась литературной работой и расследованиями. Ее перу принадлежат такие книги как «Невесты Аллаха» и «Бесланский словарь». Несколько лет назад она работала корреспондентом в Тегеране.



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