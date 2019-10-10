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  4. В отношении Забайкальского депутата от КПРФ возбуждено уголовное дело

В отношении Забайкальского депутата от КПРФ возбуждено уголовное дело

, 7:29 15

Депутата заксобрания и гендиректора одного из предприятий подозревают в налоговых махинациях.

Фото: ИЗВЕСТИЯ / Константин Кокошкин

Депутат законодательного собрания Забайкалья от партии КПРФ Сергей Белоногов стал фигурантом уголовного дела. Мужчина, который также занимает пост генерального директора «Завода горного оборудования», подозревается в налоговых преступлениях.

По словам следователей, дело было открыто в связи с тем, что Белоногов скрывал часть денежных средств, из-за которых налоговой службой могла быть «взыскана недоимка по налогам». Кроме того, бизнесмен и депутат подозревается в неисполнении своих обязанностей как налогового агента предприятия, которым он руководит, сообщает ТАСС.

На заводе Белоногов трудится с 1981 года, а руководит предприятием с 1995 года. В 2000 году мужчина стал депутатом заксобрания Забайкальского края и с тех пор несколько раз переизбирался на свой пост. У члена КПРФ есть медаль «За заслуги перед Читинской областью». Кроме того, Белоногов — обладатель звания «Заслуженный работник промышленности Читинской области».

Ранее 5-tv.ru сообщал о том, что двух адвокатов в Петербурге задержали по подозрению в мошенничестве.

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