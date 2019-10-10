В отношении Забайкальского депутата от КПРФ возбуждено уголовное дело

Депутат законодательного собрания Забайкалья от партии КПРФ Сергей Белоногов стал фигурантом уголовного дела. Мужчина, который также занимает пост генерального директора «Завода горного оборудования», подозревается в налоговых преступлениях.

По словам следователей, дело было открыто в связи с тем, что Белоногов скрывал часть денежных средств, из-за которых налоговой службой могла быть «взыскана недоимка по налогам». Кроме того, бизнесмен и депутат подозревается в неисполнении своих обязанностей как налогового агента предприятия, которым он руководит, сообщает ТАСС.

На заводе Белоногов трудится с 1981 года, а руководит предприятием с 1995 года. В 2000 году мужчина стал депутатом заксобрания Забайкальского края и с тех пор несколько раз переизбирался на свой пост. У члена КПРФ есть медаль «За заслуги перед Читинской областью». Кроме того, Белоногов — обладатель звания «Заслуженный работник промышленности Читинской области».

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