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Минюст решил ужесточить ответственность за неуплату алиментов

, 8:14 Эфирная новость 26

Министерство юстиции подготовило законопроект, которым намерено ужесточить ответственность за неуплату алиментов детям и нетрудоспособным родителям.

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Фото, видео: ТАСС / Артем Геодакян, 5-tv.ru

Злостные неплательщики алиментов не смогут избежать уголовной ответственности. В Минюсте уже подготовили соответствующие поправки в закон. Если их одобрят в Госдуме, даже после однократного уклонения от выплат без уважительной причины, родитель может отправиться за решетку.

Сейчас многие алиментщики пытаются исполнять судебные решения формально. Деньги на содержание несовершеннолетних выплачивают нерегулярно и в меньшем размере, чем это определено в постановлении. Ожидается, что новый законопроект сделает их дисциплинированнее.

Ранее 5-tv.ru сообщал о том, что в России могут появиться жилищные алименты.

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