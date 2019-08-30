Видео: В России могут появиться жилищные алименты

Минюст начал готовить для рассмотрения в Госдуме резонансный законопроект об увеличении алиментов. В сумму содержания ребенка хотят добавить еще одну строку расходов — «на жилье». Ранее инициативу рассмотрели в профильном Совете при президенте и в правительственной комиссии, и там, и там идею одобрили.

Закон коснется миллионов россиян. Даже при том, что число разводов год от года снижается и сейчас показатель минимален с 1990 года, все равно неполных семей в стране — очень много, примерно каждая третья.

Статистики сколько матерей или отцов одиночек живут на алименты, нет. Но в базе судебных приставов — почти миллион должников, тех кто не хочет или не может платить «бывшей» или «бывшему». Как с них получить еще и алименты на «жилье», кому вообще они будут положены? Разбирался корреспондент МИЦ «Известия» Сергей Лесков. Подробности в репортаже.

Ранее 5-tv.ru сообщал о том, что Оксана Воеводина рискует остаться без алиментов от экс-короля Малайзии.