Что можно и нельзя делать 10 октября в день Савватия Пчельника

Народный праздник — день Савватия Пчельника отмечают православные 10 октября. На Руси в этот день чтили святого Савватия, основателя легендарного Соловецкого монастыря, считавшегося покровителем пчел и бортничества.

Православные издавна относились к этому дню с особым почтением. 10 октября принято поминать умерших. Дату определили в середине ХVI века в честь русичей, павших при взятии Казани войском царя Ивана Грозного. Так как битва была накануне Покрова, поминальный день окрестили Покровской субботой. Наши предки также называли ее родительской — в память об ушедших из жизни родных.

Что можно делать:

Праздник был богат на свои традиции и особые приметы. Так, например, до 10 октября обязательно нужно было закончить подготовку ульев к зиме — на Руси верили, что в этот день пчелиная матка уносит с собой ключи от лета и наступают холода. Бортничество, верили люди, требует чистой души и непорочных помыслов. Поэтому верующие пчеловоды ходили в церковь и молились святому Савватию, обязательно привлекая к этому и детей — как самых невинных и безгрешных.

Что нельзя делать:

Настрого на Пчельника запрещалось работать — существовало поверье, что любой труд, не связанный с пчеловодством, будет обречен на провал. Также в этот день строго-настрого запрещалось ругаться и спорить. Полагалось все конфликты сводить на нет и искать компромиссы.

Приметы:

В день Савватия Пчельника определяли, каким будет остаток года. Так, если 10 октября прошла гроза — зима будет мягкой и короткой. А вот большое количество шишек на хвойных деревьях к этому дню указывало на то, что зимний период будет морозным. Сухая и теплая погода говорит о том, что осень продлится долго.

Существовали и характерные, «пчелиные» традиции. На Савватия присматривались к леткам — входам в ульи. Если насекомые долго оставляли его открытым — зиму ждали теплую. А вот плотно закупоренный вход в пчелиное жилище свидетельствовал о долгих и сильных морозах.

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