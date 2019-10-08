«О нас напишут статью!» В Омске фанатка завязала Диме Билану шнурки

Дима Билан не перестает удивляться огромной любви, которую испытывают к нему фанаты. Певец опубликовал в Instagram видео, на котором продемонстрировал весьма необычное проявление чувств поклонницы из Омска. Прямо во время концерта одна из зрительниц подошла к сцене и стала помогать кумиру завязывать шнурки белых кроссовок.
«Омск — аншлаг ты мой! Каждый концерт с сюрпризом: сегодня вот шнурки научили завязывать. Что же будет завтра? Спасибо вам за взаимную любовь и такое доверие!» — подписал пост знаменитость.
В ролике Дима Билан «пророчит» поклоннице будущую славу в средствах массовой информации.
«Спасибо! Научили завязывать шнурки. Не удивляйтесь, если о нас напишут статью», — говорит на кадрах певец.
Трогательный ролик, опубликованный Димой Биланом, вызвал бурную реакцию в соцсети. Подписчики певца наперебой стали одаривать незнакомку, завязавшую их кумиру шнурки, комплиментами и теплыми словами поддержки.
«Как это мило и трогательно, по-родному, по-домашнему, ведь все свои!»
«Класс! Такие порывы надо ценить»;
«Забота! Хорошая женщина, добрая и заботливая», — написали фолловеры.
А ведь еще недавно Билан мог полностью лишиться фанатской любви после скандального концерта в Самаре. Но поклонники готовы ему простить все, даже тот факт, что, приехав извиниться, кумир вновь оконфузился. Ранее 5-tv.ru рассказывал, что Дима Билан во время посещения студии инклюзивного творчества ответил представителю учреждения по-немецки: