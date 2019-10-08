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  4. «О нас напишут статью!» В Омске фанатка завязала Диме Билану шнурки

«О нас напишут статью!» В Омске фанатка завязала Диме Билану шнурки

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Певец похвастался беззаветной любовью поклонницы в соцсети.

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Фото, видео: Instagram @bilanofficial

Дима Билан не перестает удивляться огромной любви, которую испытывают к нему фанаты. Певец опубликовал в Instagram видео, на котором продемонстрировал весьма необычное проявление чувств поклонницы из Омска. Прямо во время концерта одна из зрительниц подошла к сцене и стала помогать кумиру завязывать шнурки белых кроссовок.

«Омск — аншлаг ты мой! Каждый концерт с сюрпризом: сегодня вот шнурки научили завязывать. Что же будет завтра? Спасибо вам за взаимную любовь и такое доверие!» — подписал пост знаменитость.

В ролике Дима Билан «пророчит» поклоннице будущую славу в средствах массовой информации.

«Спасибо! Научили завязывать шнурки. Не удивляйтесь, если о нас напишут статью», — говорит на кадрах певец.

Трогательный ролик, опубликованный Димой Биланом, вызвал бурную реакцию в соцсети. Подписчики певца наперебой стали одаривать незнакомку, завязавшую их кумиру шнурки, комплиментами и теплыми словами поддержки.

«Как это мило и трогательно, по-родному, по-домашнему, ведь все свои!»

«Класс! Такие порывы надо ценить»;

«Забота! Хорошая женщина, добрая и заботливая», — написали фолловеры.

А ведь еще недавно Билан мог полностью лишиться фанатской любви после скандального концерта в Самаре. Но поклонники готовы ему простить все, даже тот факт, что, приехав извиниться, кумир вновь оконфузился. Ранее 5-tv.ru рассказывал, что Дима Билан во время посещения студии инклюзивного творчества ответил представителю учреждения по-немецки: «Yes, mein lieber Fuhrer».

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