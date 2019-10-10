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  4. Двух стюардов российской авиакомпании нашли мертвыми в Химках

Двух стюардов российской авиакомпании нашли мертвыми в Химках

, 11:41 100

Следователи выясняются обстоятельства смерти мужчин.

Фото: www.globallookpress.com / Demian Stringer

В одной из съемных квартир подмосковного города Химки обнаружены мертвыми два стюарда авиакомпании «Россия». Как стало известно 5-tv.ru, следов насильственной смерти не обнаружено. 

Тела стюардов лежали в арендованной квартире на улице Германа Титова. Известно, что смерть наступила за 12 часов до прибытия правоохранителей.

Личности 29-летнего и 27-летнего мужчин установлены. Тела направлены в морг для проведения судебно-медицинского исследования.

Проверку по факту происшествия проводят сотрудники Следственного отдела по городу Химки главного следственного управления СК России по Московской области.

Как сообщал 5-tv.ru, ранее в Челябинской области нашли тело сотрудника ФСБ. Работник спецслужбы погиб от выстрела в голову.

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Двух стюардов российской авиакомпании нашли мертвыми в Химках

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