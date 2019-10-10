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  4. Дочь Анатолия Папанова опровергла сообщения о смерти матери

Дочь Анатолия Папанова опровергла сообщения о смерти матери

, 12:52 95

Елена Папанова сообщила, что ее мать находится в реанимации в плохом состоянии.

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Фото, видео: kino-teatr.ru, 5-tv.ru

Елена Папанова, дочь актеров Анатолия Папанова и Надежды Каратаевой опровергла сообщения о смерти матери. Она сообщила 5-tv.ru, что вдова известного актера находится в реанимации.

«Нет, ну что вы нет. Мы просто отвезли в реанимацию. Она в больнице», – сообщила Елена Папанова, добавив, что ее мать находится в «плохом» состоянии.

Сообщения о смерти 95-летней Надежды Каратаевой появились днем 10 октября. Вдова советского актера и режиссера стало плохо дома. Как сообщал 5-tv.ru, предварительной причиной смерти вдовы Папанова могла стать пневмония.

Анатолий Папанов известен зрителям по ролям в фильмах «Живые и мертвые», «Дети Дон Кихота», «12 стульев» и других. Его супруга сыграла в картинах «Ревизор», «Под небом Вероны», «Время собирать камни» и других. Они заключили в брак в 1945 году и жили вместе до смерти Папанова в 1987 году.

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