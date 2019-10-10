Дочь Анатолия Папанова опровергла сообщения о смерти матери

Елена Папанова, дочь актеров Анатолия Папанова и Надежды Каратаевой опровергла сообщения о смерти матери. Она сообщила 5-tv.ru, что вдова известного актера находится в реанимации.

«Нет, ну что вы нет. Мы просто отвезли в реанимацию. Она в больнице», – сообщила Елена Папанова, добавив, что ее мать находится в «плохом» состоянии.

Сообщения о смерти 95-летней Надежды Каратаевой появились днем 10 октября. Вдова советского актера и режиссера стало плохо дома. Как сообщал 5-tv.ru, предварительной причиной смерти вдовы Папанова могла стать пневмония.

Анатолий Папанов известен зрителям по ролям в фильмах «Живые и мертвые», «Дети Дон Кихота», «12 стульев» и других. Его супруга сыграла в картинах «Ревизор», «Под небом Вероны», «Время собирать камни» и других. Они заключили в брак в 1945 году и жили вместе до смерти Папанова в 1987 году.