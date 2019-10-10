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  4. «Вызывайте пожарных»: Рита Дакота в леопардовом купальнике разгорячила фанатов

«Вызывайте пожарных»: Рита Дакота в леопардовом купальнике разгорячила фанатов

, 14:30 308

Певица призналась в комментариях, что сильно поправилась за время беременности. Некоторые снимки она была вынуждена изменять в фоторедакторах.

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Фото, видео: Instagram @ritadakota

Певица Рита Дакота выложила на своей странице в Instagram четыре фотографии, на которых запечатлена в леопардовом купальнике и соблазнительных позах. Подписчики пришли в восторг.

«Красивейшую съемку от вас, оказывается, зажала. Исправляюсь», — подписала Дакота снимки.

На трех из них певица стоит в бассейне. Ее загорелое тело покрывают маленькие капельки воды. На четвертой фотографии знаменитость лежит на воде с разведенными руками.

Instagram @ritadakota

«Балийская кошечка», — прокомментировала фотосессию певица Нюша, получив в ответ от Дакоты три смайлика в виде сердечек.

«Мне, конечно, лучше не лайкать такие фотки, но <…> рискну. Ты — огонь, вызывайте пожарных»,

«Мотивационная пловчиха»,

«Боже мой, женщина! Подари мне календарь, что ли, на стену повешу дома», — написали пользователи.

Одна подписчица обратила внимание на то, что за время беременности певица не набрала лишний вес, судя по ее последним фотографиям.

«Это (фотосессия в купальнике — Прим. ред) уже через год. А до того было ого-го как грустно все. Фотошопила или не выкладывала», — ответила Дакота на комментарий.

Как сообщал 5-tv.ru, ранее Рита Дакота выложила фото с отпуска в Греции. На одном из снимков она запечатлена вместе с годовалой дочкой Мией.

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