Любовница режиссера Георгия Данелии рассказала о «свободных» отношениях в СССР

Известная российская писательница и сценарист Виктория Токарева в эфире федерального канала заявила — ее супруг Виктор был отлично осведомлен о романтических отношениях драматурга с легендарным режиссером Георгием Данелией.
Виктория Токарева и Георгий Данелия были не только прекрасным любовным, но и творческим союзом. Вместе пара работала над такими культовыми фильмами, как «Джентльмены удачи» и «Мимино». Из-за чересчур близкой связи звездной пары, их законные половинки даже не пытались встать между влюбленными. Супруг сценаристки Виктор Токарев предчувствовал возникновение искры между «киношным» тандемом.
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Сценаристка утверждает, что уже через неделю после знакомства она и Георгий Данелия стали любовниками. Супруга режиссера лояльно относилась к появлению у мужа любовницы. Жена знаменитости никогда не была против, чтобы влюбленные вместе посещали светские мероприятия.
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Однажды, по словам Виктории Токаревой, Георгий Данелия сделал ей предложение руки и сердца. Правда, по телефону и ночью. На утро выяснилось — режиссер ничего такого не помнит, так как был до неприличия пьян.
Ранее 5-tv.ru рассказывал, что Георгий Данелия ушел из жизни в возрасте 88 лет.