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  4. Любовница режиссера Георгия Данелии рассказала о «свободных» отношениях в СССР

Любовница режиссера Георгия Данелии рассказала о «свободных» отношениях в СССР

, 15:32 251

Оказалось, супруг Виктории Токаревой был в курсе ее связи на стороне. Жена создателя фильмов «Джентльмены удачи» и «Мимино» также была осведомлена об интрижке легенды.

Фото: www.globallookpress.com / Anton Kavashkin

Тема:
Умер Георгий Данелия 20

Известная российская писательница и сценарист Виктория Токарева в эфире федерального канала заявила — ее супруг Виктор был отлично осведомлен о романтических отношениях драматурга с легендарным режиссером Георгием Данелией.

Виктория Токарева и Георгий Данелия были не только прекрасным любовным, но и творческим союзом. Вместе пара работала над такими культовыми фильмами, как «Джентльмены удачи» и «Мимино». Из-за чересчур близкой связи звездной пары, их законные половинки даже не пытались встать между влюбленными. Супруг сценаристки Виктор Токарев предчувствовал возникновение искры между «киношным» тандемом.

«Он чувствовал. Мало того, что он почувствовал. Вся Москва была в курсе дела. Данелия часто вставал в каком-нибудь общественном месте и объявлял: „Я люблю Вику Токареву“. При этом он смотрел по сторонам», — поделилась воспоминаниями Виктория Токарева.

Сценаристка утверждает, что уже через неделю после знакомства она и Георгий Данелия стали любовниками. Супруга режиссера лояльно относилась к появлению у мужа любовницы. Жена знаменитости никогда не была против, чтобы влюбленные вместе посещали светские мероприятия.

«Она давала мне бусы, когда он выходил со мной в свет», — утверждает писательница.

Однажды, по словам Виктории Токаревой, Георгий Данелия сделал ей предложение руки и сердца. Правда, по телефону и ночью. На утро выяснилось — режиссер ничего такого не помнит, так как был до неприличия пьян.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что Георгий Данелия ушел из жизни в возрасте 88 лет.

Тема:
Умер Георгий Данелия 20
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