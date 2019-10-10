Любовница режиссера Георгия Данелии рассказала о «свободных» отношениях в СССР

Известная российская писательница и сценарист Виктория Токарева в эфире федерального канала заявила — ее супруг Виктор был отлично осведомлен о романтических отношениях драматурга с легендарным режиссером Георгием Данелией.

Виктория Токарева и Георгий Данелия были не только прекрасным любовным, но и творческим союзом. Вместе пара работала над такими культовыми фильмами, как «Джентльмены удачи» и «Мимино». Из-за чересчур близкой связи звездной пары, их законные половинки даже не пытались встать между влюбленными. Супруг сценаристки Виктор Токарев предчувствовал возникновение искры между «киношным» тандемом.

« Он чувствовал. Мало того, что он почувствовал. Вся Москва была в курсе дела. Данелия часто вставал в каком-нибудь общественном месте и объявлял: „Я люблю Вику Токареву“. При этом он смотрел по сторонам », — поделилась воспоминаниями Виктория Токарева.

Сценаристка утверждает, что уже через неделю после знакомства она и Георгий Данелия стали любовниками. Супруга режиссера лояльно относилась к появлению у мужа любовницы. Жена знаменитости никогда не была против, чтобы влюбленные вместе посещали светские мероприятия.

« Она давала мне бусы, когда он выходил со мной в свет », — утверждает писательница.

Однажды, по словам Виктории Токаревой, Георгий Данелия сделал ей предложение руки и сердца. Правда, по телефону и ночью. На утро выяснилось — режиссер ничего такого не помнит, так как был до неприличия пьян.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что Георгий Данелия ушел из жизни в возрасте 88 лет.