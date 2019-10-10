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  4. Застрявшие из-за аварии Ан-12 пассажирки устроили танцы прямо в аэропорту

Застрявшие из-за аварии Ан-12 пассажирки устроили танцы прямо в аэропорту

, 16:45 Видео 20

Задержка рейсов в екатеринбургском аэропорту «Кольцово» произошла из-за нештатной посадки военного самолета.

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Фото, видео: Instagram @primetime.blagoveshchensk

Участницы фитнес-проекта Prime Time, направлявшиеся из Благовещенска в Москву и застрявшие в Екатеринбурге из-за аварийной посадки военного Ан-12, станцевали для ожидающих возобновления рейсов пассажиров аэропорта "Кольцово".

Видео своего незапланированного выступления под песню американской певицы Билли Айлиш выложила в Instagram одна из танцовщиц.

«На данный момент мы в Екатеринбурге. Наш самолет задержали на полтора часа. Но мы не расстраиваемся, ждем и скоро будем в Москве», — говорит девушка в ролике.

Как ранее сообщал 5-tv.ru, военно-транспортный Ан-12 сел «на брюхо» в екатеринбургском аэропорту «Кольцово» в четверг, 10 октября, около девяти часов утра. На борту находились 20 человек, никто не пострадал. Работа аэропорта временно приостановлена. Причины происшествия устанавливает специальная комиссия. 

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