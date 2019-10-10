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Певица GROSU чуть не утонула во время съемок нового клипа — видео

, 19:36 Видео 28

Презентация музыкального видео на песню «Луна» состоялась сегодня.

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Фото, видео: grosuofficial.com, YouTube / GROSU

Украинская певица и актриса Алина Гросу, выступающая под сценическим псевдонимом GROSU, презентовала в четверг, 10 октября, новый клип на песню «Луна». Это история об одинокой девушке, танцующей при свете луны, которая в трудную минуту является единственной ее подругой.

Действие в четырехминутном ролике происходит под водой. Во время съемок 24-летней певице пришлось провести в бассейне около 14 часов, да еще с открытыми глазами и в пышных платьях, которые еще больше осложняли движения. Творческий процесс чуть было не закончился трагедией.

«В конце съемочного дня я была настолько обессилена, что едва не утонула, захлебнувшись водой. Погружение моего тела на дно все восприняли трюком, и все продолжали наблюдать как я лежу и не подаю признаки жизни. Слава Богу, мой муж Саша почувствовал неладное и бросился спасать меня», — призналась GROSU.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Светлана Сурганова снялась в своем новом клипе на песню «Мир — лабиринт» вместе с 84-летней мамой.

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