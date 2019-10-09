«Слезы проступили!»: Светлана Сурганова снялась в клипе с 84-летней мамой

Экс-участница группы «Ночные снайперы» Светлана Сурганова поделилась на своем официальном YouTube-канале новым клипом на свою песню «Мир — лабиринт». На кадрах исполнительница и музыканты группы «Сурганова и оркестр» снимаются вместе со своими близкими людьми: детьми, внуками, женами и другими любимыми.
В съемках трогательного видеоролика приняла участие мама Светланы Сургановой 84-летняя Лия Давыдовна. Пожилую женщину долго уговаривали поучаствовать в проекте. Пенсионерка переживала, что не справится с задачей, ведь она не актриса. Однако ее опасения были напрасны, на кадрах Лия Давыдовна блистала.
Поклонники Светланы Сургановой высоко оценили творческий проект кумира. Многие фанаты отметили — клип получился очень трогательным, искренним и эмоциональным.
«Светлые, добрые лица. Очень теплое и радостное настроение от клипа!»
«Энергетика шикарная!»
«Только у меня к середине клипа слезы проступили?» — написали фолловеры.
Ранее 5-tv.ru рассказывал, что Светлана Сурганова рассказала, почему больше никогда не полюбит собак.