«Слезы проступили!»: Светлана Сурганова снялась в клипе с 84-летней мамой

Экс-участница группы «Ночные снайперы» Светлана Сурганова поделилась на своем официальном YouTube-канале новым клипом на свою песню «Мир — лабиринт». На кадрах исполнительница и музыканты группы «Сурганова и оркестр» снимаются вместе со своими близкими людьми: детьми, внуками, женами и другими любимыми.

В съемках трогательного видеоролика приняла участие мама Светланы Сургановой 84-летняя Лия Давыдовна. Пожилую женщину долго уговаривали поучаствовать в проекте. Пенсионерка переживала, что не справится с задачей, ведь она не актриса. Однако ее опасения были напрасны, на кадрах Лия Давыдовна блистала.

«Это напоминание о том, что жизнь — это то, что здесь и прямо сейчас. И не надо бояться проявлять свои чувства. Мир — лабиринт, если ты любишь и ничего не боишься, он обязательно вырулит к твоей мечте», — цитирует певицу сайт Тeleprogramma.pro.

Поклонники Светланы Сургановой высоко оценили творческий проект кумира. Многие фанаты отметили — клип получился очень трогательным, искренним и эмоциональным.

«Светлые, добрые лица. Очень теплое и радостное настроение от клипа!»

«Энергетика шикарная!»

«Только у меня к середине клипа слезы проступили?» — написали фолловеры.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что Светлана Сурганова рассказала, почему больше никогда не полюбит собак.